«Цвет настроения рыжий»: фотоработу жительницы Заводоуковска оценили пользователи соцсетей

15 Сент. 07:33 2018-09-15T07:33:59+03:00

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Краеведческий музей Заводоуковска провел фотоконкурс «Маленькие истории большой страны». Как сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры, мероприятие было посвящено 74-й годовщине образования Тюменской области. Среди работ, представленных на конкурс детьми и взрослыми – фотографии любимых мест и уголков малой родины, а также небольшая предыстория.

Победителей фотоконкурса определяли путём рейтингового голосования на официальных страничках музея в социальных сетях. Так, первую премию получила фоторабота «Сквер настоящих мужчин»: за неё проголосовало большинство пользователей. «Серебро» досталось картине «Цвет настроения рыжий», «бронза» - работе «Место встречи изменить нельзя», причём все три фотографии принадлежат жительнице Заводоуковска Анне Тельминовой.

Свою заслуженную награду девушка получила на фестивале «Заводоуковская осень» 9 сентября.