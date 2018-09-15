2018-09-15T07:33:59+03:00
Звезды

«Цвет настроения рыжий»: фотоработу жительницы Заводоуковска оценили пользователи соцсетей

Фотоконкурс Маленькие истории большой страны» подошёл к концу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: http://www.kultura-to.ru/Фото: http://www.kultura-to.ru/
Изменить размер текста:

Краеведческий музей Заводоуковска провел фотоконкурс «Маленькие истории большой страны». Как сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры, мероприятие было посвящено 74-й годовщине образования Тюменской области. Среди работ, представленных на конкурс детьми и взрослыми – фотографии любимых мест и уголков малой родины, а также небольшая предыстория.

Победителей фотоконкурса определяли путём рейтингового голосования на официальных страничках музея в социальных сетях. Так, первую премию получила фоторабота «Сквер настоящих мужчин»: за неё проголосовало большинство пользователей. «Серебро» досталось картине «Цвет настроения рыжий», «бронза» - работе «Место встречи изменить нельзя», причём все три фотографии принадлежат жительнице Заводоуковска Анне Тельминовой.

Свою заслуженную награду девушка получила на фестивале «Заводоуковская осень» 9 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора