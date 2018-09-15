15 Сент. 05:24 2018-09-15T05:24:51+03:00

Погода в Тюмени 15 сентября: без осадков и до +17 Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени 15 сентября ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура ночью +5…+10… С, днем +12…+17….

По народному календарю 15 сентября – день памяти мученика Мамонтия. По окончании полевых работ молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и не нагружали никаким трудом до самого набора. Парни наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.

На Руси подмечали: к Мамонтию черемуха должна полностью сбросить свой летний наряд.