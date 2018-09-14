В Тюмени потерялся 77-летний дедушка

14 Сент. 16:06 2018-09-14T16:07:38+03:00

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В Тюмени пропал дедушка Нурислам ГалияминовичТимербаев. 77-летний мужчина ушел вчера, 13 сентября, в 16 часов из дома и до сих пор не вернулся. Пенсионер живет на улице Заводской. Дедушка страдает потерей памяти, не исключено, что он находится где-то в районе этой улицы.

Был одет в черную кожанную куртку, синие джинсы, черную шапку и черные ботинки.

На вид ему 75-77 лет, рост 160 см, худощавого телосложения азиатской внешности.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Нурисламе Галияминовиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 полиция; 8(3452)79-40-14, 79-40-10- дежурная часть ОП №4 8-932-32-39-911 - волонтеры поискового отряда “Белая Сова - Тюмень”.