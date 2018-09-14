В Тюменской области началась прививочная кампания животных в личных хозяйствах

14 Сент. 15:22 2018-09-14T15:22:21+03:00

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Ежегодные осенние ветеринарно-профилактические мероприятия начались в личных подсобных хозяйствах населения Тюменской области. Коров проверят на ряд заболеваний, например, таких как лейкоз и бруцеллез. Им поставят вакцины против сибирской язвы и эмкара и проведут обработку против подкожного овода.

Ветеринары также проверят свиней, им поставят прививки против классической чумы, а лошадей обследуют на инфекционную анемию, САП, случную болезнь.

Все эти мероприятия защитят животных от болезней и гибели, поэтому очень важно, чтобы при ветобработках было охвачено все поголовье. Каждый владелец должен знать, что это обеспечивает эпизоотическое благополучие всего региона.

Согласно статистики за первое полугодие 2018 года поголовье крупного рогатого скота у населения составляет больше 111 тысяч голов, в том числе коров — порядка 43 тысяч. Также тюменцы содержат свыше 78 тысяч свиней, почти 147 тысяч коз и овец и около 730 тысяч птиц, сообщили в областном департаменте АПК.