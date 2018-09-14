2018-09-14T15:22:21+03:00
Экономика

В Тюменской области началась прививочная кампания животных в личных хозяйствах

Вакцины ставят коровам, свиньям, лошадям
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ежегодные осенние ветеринарно-профилактические мероприятия начались в личных подсобных хозяйствах населения Тюменской области. Коров проверят на ряд заболеваний, например, таких как лейкоз и бруцеллез. Им поставят вакцины против сибирской язвы и эмкара и проведут обработку против подкожного овода.

Ветеринары также проверят свиней, им поставят прививки против классической чумы, а лошадей обследуют на инфекционную анемию, САП, случную болезнь.

Все эти мероприятия защитят животных от болезней и гибели, поэтому очень важно, чтобы при ветобработках было охвачено все поголовье. Каждый владелец должен знать, что это обеспечивает эпизоотическое благополучие всего региона.

Согласно статистики за первое полугодие 2018 года поголовье крупного рогатого скота у населения составляет больше 111 тысяч голов, в том числе коров — порядка 43 тысяч. Также тюменцы содержат свыше 78 тысяч свиней, почти 147 тысяч коз и овец и около 730 тысяч птиц, сообщили в областном департаменте АПК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора