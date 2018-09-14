На «Кроссе нации» в Тюмени будут принимать нормативы ГТО и присваивать спортивные разряды

14 Сент. 15:03 2018-09-14T15:03:11+03:00

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Получить спортивные разряды смогут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Тюмени. Забег состоится уже завтра, 15 сентября и возможность получить разряд на кроссе у юных любителей бега появилась впервые.

Его будут присваивать детям в возрасте от 2008 года рождения и старше. Им предстоит пробежать дистанцию в 1 км. В прошлые годы на 1 км бегали только малыши. , теперь к ним присоединятся ребята постарше.

Это не единственная приятная новость для участников кроса. Здесь же будут принимать нормативы ГТО. Зачет можно сдать по наклону вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места и поднимание туловища из положения лежа на спине можно будет выполнить в тестовом режиме или официально. Для зачисления нормативов нужно предоставить уникальный идентификационный номер и медсправку.

Регламент соревнований:

10.00 – 10.45 – распределение участников по стартовым карманам;

10.45 – 11.00 – официальная церемония открытия;

11.05 – старт забега на 400 м среди воспитанников детских садов;

11.08 – старт VIP-забега на 1 км;

11.10 – 11.16 – старт забега на 1 км (мальчики 2009 г.р. и младше, девочки 2009 г.р. и младше);

11.16 – старт массового забега для всех желающих на 1,5 км;

12.00 – старт спортивного забега на 1 км (2008 г.р. и старше);

12.15 – старт спортивного забега на 4 км (девушки 1999 г.р. и младше, юноши 1999 г.р. и младше, женщины 1998 г.р. и старше, мужчины 1998 г.р. и старше);

12.35 – старт спортивного забега на 12 км (мужчины 1998 г.р. и старше);

12.50 – старт спортивного забега на 8 км (юноши 1999 г.р. и младше, женщины 1998 г.р. и старше);

13.10 – старт спортивного забега на 6 км (девушки 1999 г.р. и младше);

13.10 – 14.00 – церемония награждения победителей и призеров.