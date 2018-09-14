2018-09-14T14:51:50+03:00
Происшествия

В центре Тюмени столкнулись две легковушки и грузовичок

Пострадали все три машины
Марина АНТОНОВА
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Фото Дианы Ловрещук vk.comФото Дианы Ловрещук vk.com
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Сразу три машины пострадали сегодня в центре Тюмени. На улице Малыгина, 5 "Тойота Марк" влетела во встречную "Газель". Фотографии и сообщение об аварии появилось в соцсетях. Многие горожане сочувствуют водителю "Марка", отмечая, что вот так и страдают невинные автомобилисты.

Фото Ерлана Касенова vk.com

Фото Ерлана Касенова vk.com

Что точно произошло, неизвестно. Скорее всего, иномарку выкинуло на встречку от удара с автомобилем, который выезжал с второстепенной улицы. В результате передние части серьезно разбиты у трех автомобилей.

Фото Ерлана Касенова vk.com

Фото Ерлана Касенова vk.com

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, поэтому сотрудники ГИБДД на место происшествия не выезжали.

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