В центре Тюмени столкнулись две легковушки и грузовичок
Сразу три машины пострадали сегодня в центре Тюмени. На улице Малыгина, 5 "Тойота Марк" влетела во встречную "Газель". Фотографии и сообщение об аварии появилось в соцсетях. Многие горожане сочувствуют водителю "Марка", отмечая, что вот так и страдают невинные автомобилисты.
Фото Ерлана Касенова vk.com
Что точно произошло, неизвестно. Скорее всего, иномарку выкинуло на встречку от удара с автомобилем, который выезжал с второстепенной улицы. В результате передние части серьезно разбиты у трех автомобилей.
Фото Ерлана Касенова vk.com
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, поэтому сотрудники ГИБДД на место происшествия не выезжали.