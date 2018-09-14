2018-09-14T14:18:05+03:00
Общество

Организатор детских праздников Тюмени оказался злостным неплательщиком штрафов

Он рассчитался с государством только когда у него арестовали машину
Маргарита КАЛИНКИНА
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Организатор детских праздников и развлечений в Тюмени оказался злостным неплательщиком штрафов ГИБДД и налогам. Приставам пришлось добиваться от предпринимателя не только погашения долгов, но и пеней, и страховых взносов. Общая сумма составила 115 тысяч рублей.

Штрафника пригласили в Службу судебных приставов, когда он приехал и отказался платить, у него арестовали автомобиль. Только смена статуса с водителя на пешехода сподвигла мужчину уже утром следующего дня оплатить всю сумму долга. После чего деньги были перечислены в бюджет государства.

В пресс-службе управления ССП по Тюменской области напомнили, что имущественные налоги необходимо уплатить до 1 декабря 2018 года.

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