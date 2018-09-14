В Тюмени днем сгорел двухэтажный жилой дом
Огонь за считанные минуты охватил все строение
В Тюмени днем сгорел двухэтажный жилой дом. Фото vk.com
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Двухэтажный деревянный дом сгорел сегодня, 14 сентября, в Тюмени. Пожар на улице Достоевского вспыхнул в самый разгар дня, в одиннадцатом часу. На место выехали 5 пожарных машин и 12 сотрудников МЧС.
К приезду огнеборцев пламя уже охватило весь дом. Пожар распространился по всему строению буквально за считанные минуты. К счастью, пострадавших нет. Этот дом был не жилым и подлежал сносу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В настоящее время дознаватели выясняют причины произошедшего и ущерб от огня.