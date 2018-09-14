2018-09-14T13:15:41+03:00
Экономика

У клиентов компании «Сбербанк Страхование» появился новый сервис

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Сбербанк предложил клиентам, застраховавшим имущество в компании «Сбербанк Страхование» по программам «Защита дома» и «Защита частного дома», сервис по вопросам эксплуатации и обслуживания застрахованного имущества.

Воспользоваться сервисом можно бесплатно неограниченное количество раз в период действия договора. Клиенты СК «Сбербанк Страхование» могут обращаться за консультацией по вопросам, связанным с ремонтом или подключением бытовой техники, определением нарушения работоспособности застрахованного имущества и необходимостью вызова коммунальной службы, организацией бытового ремонта со скидкой от партнеров «Сбербанк Страхование» (при условии наличия актуальных партнерских предложений на территории нахождения застрахованного имущества).

Для получения услуги нужно позвонить по номеру многоканального телефона: 8 800 555-555-7 — в любое время суток и из любого региона страны.

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