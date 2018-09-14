Доверчивый тоболяк зарядил телефон соседу и остался без связи

14 Сент. 12:57 2018-09-14T13:00:13+03:00

Его мобильник чуть не перепродали

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В Тобольске задержали мужчину, который утащил у своего соседа телефон. Он сначала попросил зарядить свой мобильник, а когда забирал сотовый, прихватил и соседский.

Преступление произошло, когда тоболяки стояли в подъезде и одному из них пришлось отлучиться на несколько минут из дома. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полициию, оценив свой ущерб в 6 тысяч рублей.

Стражи порядка по ориентировке задержали 38-летнего подозреваемого. В отделении полиции тот во всем сознался и пояснил, что похитил телефон для перепродажи.

Похищенное изъято в присутствии понятых и будет возвращено законному владельцу, сообщили в пресс-службе тобольской полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьей «Кража». С тоболяка взята подписка о невыезде.