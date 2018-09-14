Александр Моор: Тюменская область продолжит курс на привлечение инвестиций и развитие социальной сферы

14 Сент. 12:52 2018-09-14T13:15:45+03:00

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Тюменская область продолжит ранее взятый курс на привлечение в регион инвестиций и активное развитие социальной сферы. Об этом на брифинге по итогам официального вступления в должность губернатора Тюменской области заявил Александр Моор.

Глава региона еще раз поблагодарил земляков за оказанное доверие и отметил, что прежней командой, под руководством Владимира Якушева, проделана огромная работа.

- Мы продолжим курс по привлечению инвестиций, развитию мер поддержки бизнеса. Помимо традиционных отраслей, особое внимание уделим сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Сильный АПК – залог продовольственной безопасности, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатора также добавил, правительство области продолжит исполнение всех ранее принятых обязательств по представлению мер социальной поддержки, развитию системы образованиях на всех уровнях.

- В медицине планируем делать упор на профилактику и здоровый образ жизни, развитие высокотехнологической медицины. Также продолжим активную реализацию программы «Сотрудничество». Вместе с коллегами - Ямалом и Югрой по-прежнему будем отстаивать интересы жителей нашего Тюменского региона, делать жизнь земляков более комфортной и благополучной, - заверил Александр Моор.