У жителей Тюмени на дому расспросят о факторах риска болезней

14 Сент. 11:47 2018-09-14T11:47:52+03:00

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Медработники Тюмени отправятся с анкетами по домам горожан. С сентября по октябрь в городе пройдет соцопрос и обследование населения по поручению Минздрава России.

Опрос будет среди жильцов, отобранных случайным образом. Участникам исследования предложат ответить на вопросы об образе жизни и измерят рост, вес, окружность талии и бедер, проверят артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Полученная информация будет использована для изучения распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения региона. Личная данные о граждан будут конфиденциальными.

Результаты исследований нужны для принятия мер по улучшению здоровья населения. Изучение распространенности факторов риска на региональном уровне позволит оценить эффективность мер по контролю их уровня, включая законодательные, пояснили в городском департаменте здравоохранения.