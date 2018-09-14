14 Сент. 11:14 2018-09-14T11:19:28+03:00

Тюменцев массово обследуют на рак головы и шеи

Акция пройдет с 17 по 21 сентября

Изменить размер текста: A A

Тюменцев на следующей неделе будут массово обследовать на рак головы и шеи. Регион присоединится к Европейской неделе раннего выявления злокачественных новообразований.

С 17 по 21 сентября в городских поликлиниках пройдет профилактическая акция. Обследования будут проводить стоматолог, хирург, онколог, лор-врач, дерматолог и эндокринолог. Кроме того, горожане будут иметь возможность пройти осмотр в кабинете раннего выявления заболеваний, маммографию, флюорографию, сделать прививку против гриппа.

Консультирование специалистов и обследование будут организованы по следующему графику:

- 17 сентября с 15 до 20 часов – ММАУ «Городская поликлиника № 17» (ул. Монтажников, 41/1);

- 18 сентября с 15 до 20 часов – ММАУ «Городская поликлиника № 5» (ул. Московский тракт, 35а);

- 19 сентября с 15 до 20 часов – ММАУ «Городская поликлиника № 3» (ул. Ленина, 23);

- 20 сентября с 15 до 20 часов – ММАУ «Городская поликлиника № 1» (ул. Газовиков, 6).

Для участия в акции не требуется предварительная запись. Можно обратиться в указанные городские поликлиники вне зависимости от места прикрепления, сообщили в городском департаменте здравоохранения.