14 Сент. 10:54 2018-09-14T13:42:11+03:00

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В Тюмени задержали серийного карманника. Мужчина действовал в общественном транспорте, обчищая сумки и верхнюю одежду пассажиров. На пропажи вещей и денег горожане жаловались в полицию.

После опроса потерпевших стражи правопорядка установили, что злоумышленник действует по одной схеме. Он содиться в маршрутное такси или автобус, выбирая жертву еще на остановке. Когда человек отвлекается на телефонный разговор воришка вытаскивал, кошельки, деньги или другие вещи и тут же выходил из салона.

Всех, кто стал жертвой этого мужчины, просят обратиться в полицию. Фото УМВД Тюмени

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Граждан, пострадавших в общественном транспорте, просят обращаться в органы внутренних дел по телефону: 794-386.