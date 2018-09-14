2018-09-14T10:44:34+03:00
Экономика

«Народными экспертами» конкурса «Тюменская марка» стали два жителя Нигерии

Поделиться:
«Народными экспертами» конкурса «Тюменская марка» стали два жителя Нигерии«Народными экспертами» конкурса «Тюменская марка» стали два жителя Нигерии
Изменить размер текста:

Два жителя Нигерии, которые проходят обучение в Тюмени, пожелали стать «народными экспертами» конкурса «Тюменская марка». Они зарегистрировались на сайте marka72. ru во время приема заявок от населения.

Аспирант факультета экономики тюменского университета Джон Чикелу отмечает, что о конкурсе им рассказали друзья и пригласили подать заявки. Теперь два зарубежных гостя ждут решения организаторов, ведь из 551 поданной заявки отберут только 240. Отбор произойдет генератором случайных чисел 21 сентября.

«Мы знаем, что «народные эксперты» будут выезжать на предприятия и оценивать производства. Очень интересно увидеть процесс выпуска качественных тюменских товаров своими глазами. По итогам народного голосования только лучшие смогут стать победителями», - подчеркивает студент факультета менеджмента университета Роберт Чижиоке.

Отобранные «народные эксперты» с 27 сентября по 19 октября в составе народного жюри посетят предприятия участников конкурса «Тюменская марка» и выберут лучших.

Из 106 претендентов на участие в конкурсе будут отобраны 100, которые получат право бесплатного участия в выставке «Тюменская марка». Масштабная выставка состоится 26-27 октября в спорткомплексе «Центральный».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора