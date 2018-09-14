Тюменец предлагал собаку взамен айфона

14 Сент. 10:00 2018-09-14T10:45:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Ради айфона некоторые тюменцы готовы расстаться даже с собакой. Такое объявление появилось на портале бесплатных объявлений Юла. Тюменцы на этом сайте активно не только продают и покупают, но и обмениваются вещами.

Но всеже, как правило, за айфон горожане предлагают смартфон другого бренда. Таких предложений почти половина (46,8%). На втором месте - телефон этой же марки (35,3%) или ноутбук (2,7%). Также популярны игровые приставки и планшеты - 2,6% и 2,2% соответственно, музыкальные инструменты и видеокамеры, бытовая техника и мебель. Но, видимо, есть и те, кто готов избавиться от живого существа ради электроники.

Эксперты портала также отмечают, что больше всего предложений на Юле об обмене на iPhone было в марте, спрос спал только в июне.

Тюменцы также меняли транспортом. Причем предложений об обмене велосипедов было больше в 2 раза, чем мотоциклов. А телевизоры меняли реже, чем компьютеры в 4,6 раза.