Пилотные инновационные проекты на Дальнем Востоке получат поддержку ДФВТ

14 Сент. 09:34 2018-09-14T09:35:53+03:00

Фонд готов направить на эти цели до 350 млн рублей

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Проект по созданию уникальных водородных топливных элементов для дронов и роботизированной техники поддержит Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ), созданный ФРДВ, РОСНАНО и РВК. Решено также проинвестировать проект интеллектуальной модульной системы обеспечения промышленной безопасности, платформы VR-обучения, системы автономного энергообеспечения, позволяющей преобразовывать газ из магистральных газопроводов в тепловую и электрическую энергию. общий На эти цели фонд готов направить до 350 млн рублей.

Несколько соглашений с компаниями-разработчиками перспективных инновационных решений были подписаны в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

- Фонд инвестирует в проекты, которые позволяют преодолеть специфические проблемы Дальнего Востока и стимулируют промышленное развитие макрорегиона, — заявил Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. - Мы уверены, что перспективные технологии при поддержке Фонда станут надежной опорой бизнеса в вопросах энергообеспечения, мобильности и обучения кадров.

Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков отметил, что в регионе есть большой спрос на высокотехнологичные продукты и услуги. Это и сельское хозяйство, рыбная промышленность, нефтегазовая, горнодобывающая и другие отрасли. Господдержка инноваций повысит конкурентоспособность дальневосточной экономики.

- Приоритетом инвестиционной стратегии фонда являются проекты, соответствующие рынкам НТИ. Речь идет о беспилотном транспорте, нейротехнологиях, персонализированной медицине, новых производственных технологиях, интеллектуальной энергетике. Это уже пятый фонд в портфеле РВК, мандат которого сфокусирован на НТИ. Мы рассчитываем расширить линейку инструментов венчурной поддержки проектов Национальной технологической инициативы, - сказал генеральный директор РВК Александр Повалко.

Генеральный директор дальневосточного технофонда Руслан Саркисов, комментируя первые сделки, подчеркнул, что авторы поддержанных инноваций предлагают нестандартные и эффективные решения актуальных проблем. Важно, что инициаторы самостоятельно смогли перейти от идеи к реализации.

- Мы поможем им финансово и в сбыте продукции и услуг за счет привлечения крупного бизнеса и госкомпаний, - добавил Саркисов.

Интерес к проектам ДФВТ уже проявили несколько крупных российских промышленных предприятий. В частности, в рамках ВЭФ Дальневосточный фонд высоких технологий подписал ряд соглашений о сотрудничестве с Правительством Республики Саха (Якутия), а также крупными промышленными компаниями, реализующими проекты в горнодобывающей отрасли.