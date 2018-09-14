2018-09-14T09:12:49+03:00
Общество

Александр Кубляков возглавил Следственный комитет по Тюменской области

Он прибыл в регион из Тверской области
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Кубляков возглавил Следственный комитет по Тюменской области. Фото tyumen.sledcom.ruАлександр Кубляков возглавил Следственный комитет по Тюменской области. Фото tyumen.sledcom.ru
Изменить размер текста:

Генерал-майор юстиции Александр Кубляков приступил к своим обязанностям Руководителя следственного управления Следственного комитета по Тюменской области. Он назначен главным следователем региона Указом Президента России от 28.08.2018 «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах».

Александр Кубляков родился в Рассказово Тамбовской области в 1972 году. После окончания Военного университета работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре Москвы, в 2003 году переведен в Генпрокуратуру в Главное управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, где трудился на разных должностях.

В 2009 году служил заместителем руководителя отдела Главного управления процессуального контроля СК при прокуратуре России, затем был назначен заместителем руководителя управления. С 8 мая 2013 года возглавлял следственное управление Тверской области.

Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу» в 2007 году, медалью «За заслуги» – в 2010 году и нагрудным знаком «Почетный работник СКР» – в 2012 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора