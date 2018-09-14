Александр Кубляков возглавил Следственный комитет по Тюменской области

14 Сент. 09:11 2018-09-14T09:12:49+03:00

Он прибыл в регион из Тверской области

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Генерал-майор юстиции Александр Кубляков приступил к своим обязанностям Руководителя следственного управления Следственного комитета по Тюменской области. Он назначен главным следователем региона Указом Президента России от 28.08.2018 «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах».

Александр Кубляков родился в Рассказово Тамбовской области в 1972 году. После окончания Военного университета работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре Москвы, в 2003 году переведен в Генпрокуратуру в Главное управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, где трудился на разных должностях.

В 2009 году служил заместителем руководителя отдела Главного управления процессуального контроля СК при прокуратуре России, затем был назначен заместителем руководителя управления. С 8 мая 2013 года возглавлял следственное управление Тверской области.

Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу» в 2007 году, медалью «За заслуги» – в 2010 году и нагрудным знаком «Почетный работник СКР» – в 2012 году.