2018-09-14T09:11:30+03:00
Общество

Тюменские школьники не теряют интерес к парку «Россия-Моя история»

Меньше чем за год его посетили свыше 200 тысяч учеников
Марина Васильева
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Фото со страницы Исторического парка Россия - Моя История во ВконтактеФото со страницы Исторического парка Россия - Моя История во Вконтакте
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Тюменский Исторический парк «Россия-Моя история» до сих пор лидирует в рейтинге по посещаемости школьников среди аналогичных площадок по стране. С момента открытия объекта в областном центре – 1 ноября 2017 года, его посетили почти 200 290 учеников.

- Новый учебный год каждый из Парков начинает с расширения экскурсионных программ, и в этом году общий список пополнится двумя десятками тематических экскурсий для школьников, в рамках общеобразовательных программ. Спектр заявленных тем широк и представлен в соответствии со спецификой истории региона», - отметил руководитель проекта «Россия-Моя история» Иван Есин.

По его словам, порядка 60 000 российских классов стали участниками просветительских проектов по истории Отечества, организованных на базе обязательного и факультативного образования за 2 года работы программы. Для многих выпускников посещение Исторических парков, в том числе в Тюмени, стало хорошей подготовкой к сдаче квалификационных экзаменов по истории перед поступлением в ВУЗы.

Напомним, Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» открылся в Тюмени 1 ноября 2017 года. На площади почти в семь тысяч квадратных метров разместились четыре масштабные экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945-2016».

Помимо федерального контента, в парке есть и региональный, который дополнил каждую из четырех выставок. Он посвящен истории Сибири и Тюменской области, археологическим памятникам, походу Ермака, династии Романовых, годам революции и Гражданской войны, и основанию первых русских городов за Уралом – Тюмени и Тобольска.

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