2018-09-14T07:55:26+03:00
Общество

Тюменка получила тяжелое отравление, наевшись ложных опят

В регионе зарегистрировано 27 случаев употребления несъедобных грибов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Уже 27 случаев отравлений грибами зарегистрировано в Тюменской области. Чаще всего ядовитые дикоросы едят жители Тюмени. На горожан приходится 16 случаев. Еще 4 случая зафиксированы в Тюменском районе. В Тобольске и Ишиме - по 2 случая, 1- в Ишимском районе, 1 - Упоровском районе, 1- в Тобольском районе.

Все отравления произошли в результате употребления в пищу самостоятельно собранных и приготовленных грибов, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. -У всех пострадавших отмечалась разная степень отравления: от легкой до тяжелой.

Среди детей отравлений нет. Нет также летальных случаев. Тяжелая степень отравления была у женщины, которая наелась ложных опят.

Сейчас в тюменских лесах много опят. Горожане активно собирают их, поэтому врачи напоминают, что необходимо соблюдать меры предосторожности, не срезать незнакомые или сомнительные грибы, тщательно перерабатывать, соблюдая все технологии приготовления.

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