2018-09-14T07:42:50+03:00
Общество

В тюменском Медгороде около 65 тысяч мужчин проверили на рак предстательной железы

У 148 человек, считавших себя здоровыми, нашли злокачественную опухоль
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменские онкологи с начала 2018 года на профилактических осмотрах выявили 148 случаев рака предстательной железы у мужчин, которые считали себя здоровыми. Доктора отмечают, что именно этот недуг является одним из ведущих онкозаболеваний мужчин. Каждый пятый случай рака - рак предстательной железы, подчеркнули в пресс-службе Медгорода.

В целом с начала года проведено более 1 млн.700 исследований, в том числе около 65 тысяч мужчин прошли скрининг по исследованию специфической мужской онкологической болезни.

Одним из самых эффективных скринингов считается анализ крови на простат-специфический антиген или ПСА. Он показывает уровень риска развития злокачественной опухоли.

- Более 56% всех онкозаболеваний в 2017 году выявлены на I – II стадии. Это означает, что у пациентов есть все шансы выздороветь. 70% случаев опухоли предстательной железы выявлено тоже на ранних стадиях, - сообщил руководитель отделения медицинской профилактики Медицинского города Юрий Зотин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора