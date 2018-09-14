В тюменском Медгороде около 65 тысяч мужчин проверили на рак предстательной железы

14 Сент. 07:42 2018-09-14T07:42:50+03:00

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Тюменские онкологи с начала 2018 года на профилактических осмотрах выявили 148 случаев рака предстательной железы у мужчин, которые считали себя здоровыми. Доктора отмечают, что именно этот недуг является одним из ведущих онкозаболеваний мужчин. Каждый пятый случай рака - рак предстательной железы, подчеркнули в пресс-службе Медгорода.

В целом с начала года проведено более 1 млн.700 исследований, в том числе около 65 тысяч мужчин прошли скрининг по исследованию специфической мужской онкологической болезни.

Одним из самых эффективных скринингов считается анализ крови на простат-специфический антиген или ПСА. Он показывает уровень риска развития злокачественной опухоли.

- Более 56% всех онкозаболеваний в 2017 году выявлены на I – II стадии. Это означает, что у пациентов есть все шансы выздороветь. 70% случаев опухоли предстательной железы выявлено тоже на ранних стадиях, - сообщил руководитель отделения медицинской профилактики Медицинского города Юрий Зотин.