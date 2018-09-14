2018-09-14T07:28:36+03:00
Общество

За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали 6 человек

Задержаны 18 пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Сразу два автомобиля задел нарушитель ПДД на дороге в Ханты-Мансийске. Пострадали и люди, и автомобили.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, около четырёх часов дня в Ханты-Мансийске на улице Чехова случилось массовое ДТП. Нарушитель за «Дэу Нексия» столкнулся с автомобилями «Мерседес Бенс» и «Лада Приора». От удара виновник аварии врезался в ограждение у дороги. В результате ДТП водители автомобилей «Дэу» и «Мерседес» получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили различные травмы. Задержаны 18 пьяных водителей, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление в состоянии опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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