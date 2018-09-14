Тюменский дизайнер представила в Москве свою коллекцию спортивной одежды

14 Сент. 07:20 2018-09-14T07:30:26+03:00

Показ тюменской коллекции прошел под брендом «В Сибири по своей воле». Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Показ прошел под брендом «В Сибири по своей воле»

Изменить размер текста: A A

Свою коллекцию спортивной одежды представила в Москве на международной выставке-форуме по туризму «Отдых – 2018» тюменский дизайнер Дарья Норкина. Показ проходил под официальными слоганами туристического бренда Тюменской области «Не холодно» и «В Сибири по своей воле».

Дарья создавала коллекцию вместе с представителями Союза экстремальных видов спорта и уверена, что ее одежда подойдет для активного отдыха, занятий спортом и повседневной жизни. Это женские и мужские спортивные костюмы, толстовки, брюки и футболки оригинального кроя и разного цвета.

Развитию тюменского туризма помогают самые разные отрасли. Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

- Продвижению Тюменской области в туристической сфере способствуют совершенно разные отрасли, в том числе индустрия моды и кинематограф. Пример тому коллекия одежды и фильм «Тобол», презентация которого также состоялась на выставке, - отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев. - Мы стараемся эффективно использовать все ресурсы, которые повышают узнаваемость бренда и привлекают внимание к нашему региону.

В скором времени презентовать коллекцию планируется и в Тюмени, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области. Там все желающие смогут заказать себе одежду у дизайнера.

Напомним, делегация Тюменской области участвовала в выставке "Отдых - 2018", которая прошла в московском "Экспоцентре". Здесь представляли туристические проекты на зимний период.

Интерактивный стенд Тюменской области был оформлен в тематике зимней сказки и рассказывал о достопримечательностях региона, царской охоте, проекте «Императорский маршрут». Были представлены уникальные сувениры и сибирские угощения. Работали также мастер-классы по лепке пельменей и изготовлению брелоков из меха, ведь пушнина издавна считалась главным богатством Сибири.