В Сургутском районе долги за ЖКХ с населения будут выбивать коллекторы

14 Сент. 06:59 2018-09-14T06:59:26+03:00

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Власти Сургутского района решили обратиться к коллекторам. Агентства по взысканию долгов привлекут к работе с неплательщиками в поселениях.

Как сообщает «СИА-пресс», долг жителей сел и деревень перед коммунальщиками достиг одного миллиарда рублей.

- С октября месяца на территории Сургутского района, у нас проходят конкурсные процедуры по определению исполнителей. Мы все-таки вернемся к силам коллекторских агентств. Мы будем передавать задолженность ту, которая реальна к взысканию, которая действительно, я не знаю, почему не приходит. То есть, 1200 человек в течение прошлого года вообще не пришли и не заплатили ни разу, — прокомментировала Дина Кузьмина, заместитель главы Сургутского района, директор департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи.

Власти района уже сейчас готовы передать коллекторам более 12 тысяч лицевых счетов неплательщиков. Все они идентифицированы. То есть теперь о должниках администрации известно всё: где работают, сколько получают, на каких машинах ездят, где имеют недвижимость. Эти сведения окажутся в распоряжении агентств, которые победят в конкурсе, и с октября текущего года займутся сбором задолженности в поселениях.

Отметим, что администрация Сургутского района в предыдущие годы уже прибегала к услугам коллекторов.