Любителей пеших и велосипедных прогулок зовут на «Тюменскую тропу-2018»

14 Сент. 06:29 2018-09-14T06:29:56+03:00

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Жителей Тюмени приглашают в туристский поход по «Тюменской тропе-2018». Завтра, 15 сентября, путешествие стартует сразу в трех локациях для любителей пешеходного и велосипедного отдыха.

Мероприятие пройдет уже в шестой раз по маркированному маршруту в окрестностях города. Тюменцам на выбор предлагается пеший маршрут на 10 км. Старт по нему будет дан в 10.00 у 6 км дороги на оз. Лебяжье (поворот налево на 10 км Червишевского тракта по указателю «оз. Лебяжье»).

Пешеходный и велосипедный маршруты на: 20 км. старутет тоже в 10:00 с автобусной остановкой «Лесная поляна» (Садоводческое общество «Лесная поляна» «Патрушево», доехать до старта можно на автобусе №151 от остановки «Центральный рынок»).

Третий веломаршрут на 30 км стартует в 10.00 с автобусной остановки «Лесная поляна» (Садоводческое общество "Лесная поляна" "Патрушево").

Финиш состоится до 18:00 на спортивно-оздоровительной базе «Азимут» (18 км Червишевского тракта, поворот на лагерь «Юный геолог»). Здесь сотрудниками Центра будет организована работа веревочного парка, открытого скалодрома, интерактивных площадок, а также предложен горячий чай. Каждый участник, прошедший маршрут, получит значок туриста.

Поход организует Центр туризма и краеведения Дворца «Пионер» совместно с Федерацией спортивного туризма и Федерацией спортивного ориентирования Тюменской области.