Экс-гендиректора «Газпромнефть-ННГ» и депутата ЯНАО Павла Крюкова могут освободить из-под ареста

13 Сент. 18:41 2018-09-13T18:42:03+03:00

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Экс-гендиректор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и депутат ЯНАО Павел Крюков скоро может быть освобожден из-под домашнего ареста. Ноябрьский городской суд отказал следствию в продлении меры пресечения в рамках уголовного дела Крюкова.

Срок ареста заканчивается 16 сентября и у силовиков есть еще трое суток. Сегодня прокуратура поддержала позицию следствия. Если суд оставит свое решение без изменения, к Крюкову должны будут применить любую другую меру пресечения, кроме ареста. Очевидно, что подписку о невыезде

Об этом znak.com сообщил адвокат обвиняемого Филипп Симанцов.

- Я считаю, что суд принял справедливое и верное решение, поскольку обоснований продления домашнего ареста следствие не представило, — отметил правозащитник.

Павел Крюков был задержан, а затем арестован в ноябре 2017 года вместе с замначальником Северо-Уральского управления Ростехнадзора Ревазом Порфировым.

В машине у Крюкова, который приехал к Порфирову в день его рождения, была обнаружена сумма в 1 млн рублей, которую, по мнению следствия, нефтяник получил через чиновника от одной из коммерческих компаний, работавших на подряде у ННГ, за решение «рабочего вопроса».

СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ННГ по части 8 статьи 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), в особо крупном размере»).

Порфирова обвинили в посредничестве в коммерческом подкупе (часть 3 статьи 204.1 и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Крюков с ноября прошлого года находился в СИЗО в гЛабытнанги, Порфиров — в СИЗО в Тюмени. Оба были уволены с работы.

Каждые два месяца следствие добивалось продления содержания под стражей, аргументируя, что оба могут оказать давление на свидетелей и уничтожить дополнительные доказательства, которые еще собираются.

17 июля этого года адвокаты Крюкова и Порфирова смогли убедить суд и прокуратуру заменить арест в СИЗО на домашний арест.