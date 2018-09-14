15 сентября в центре Тюмени перекроют дорогу на пяти улицах
В городе пройдет «Кросс нации»
В субботу, 15 сентября, в центре Тюмени перекроют дорогу на пяти улицах. Фото администрации Тюмени
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В центре Тюмени в субботу, 15 сентября, будут перекрыты участки дорог на пяти улицах. Город присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации».
Автомобилистов предупреждают, что в связи с проведением массового забега с 8.00 до 15.00 будут перекрыты следующие дороги:
- ул. Володарского (от ул. Орджоникидзе до улицы Дзержинского);
- ул. Дзержинского (от ул. Володарского до ул. Хохрякова);
- ул. Хохрякова (от ул. Дзержинского до ул. Орджоникидзе);
- ул. 8 Марта (от ул. Республики до ул. Хохрякова);
- ул. Водопроводная (от ул. Республики до ул. Хохрякова).
Водителей просят учитывать информацию и заранее планировать пути объезда.