14 Сент. 05:20 2018-09-14T05:21:03+03:00

В субботу, 15 сентября, в центре Тюмени перекроют дорогу на пяти улицах. Фото администрации Тюмени

Изменить размер текста: A A

В центре Тюмени в субботу, 15 сентября, будут перекрыты участки дорог на пяти улицах. Город присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации».

Автомобилистов предупреждают, что в связи с проведением массового забега с 8.00 до 15.00 будут перекрыты следующие дороги:

- ул. Володарского (от ул. Орджоникидзе до улицы Дзержинского);

- ул. Дзержинского (от ул. Володарского до ул. Хохрякова);

- ул. Хохрякова (от ул. Дзержинского до ул. Орджоникидзе);

- ул. 8 Марта (от ул. Республики до ул. Хохрякова);

- ул. Водопроводная (от ул. Республики до ул. Хохрякова).

Водителей просят учитывать информацию и заранее планировать пути объезда.