2018-09-14T04:03:35+03:00
Общество

Погода 14 сентября в Тюмени: сильный ветер и очень тепло

Воздух прогреется до +20 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 14 сентября в Тюмени: сильный ветер и очень теплоПогода 14 сентября в Тюмени: сильный ветер и очень теплоФото: Ольга Крыльцова
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Пятница, 14 сентября, в Тюменской области будет очень ветреной. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 17-22 м/с. В регион также пришли дожди, в отдельных районах они будут с грозами.

Небо будет облачным с прояснениями, температура воздуха днем поднимеся до +15,+20 градусов.

В Тюмени осадков не ожидается, ветер прогнозируется до 19 м/с, а термометры покажут +19 градусов. В Тобольске небольшой дождь с ветром до 17 м/с. Воздух прогреется до +16 градусов. В Ялуторовске и Заводоуковске до +20, солнечно и без осадков, но ветер до 17 м/с. В Ишиме утром дождь, после обеда солнечно, ветер до 16 м/с. Потеплеет до +19.

В народном календаре 14 сентября названо Семиным днем. В старину его называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.

На бабье лето нередко устраивали гуляния с хороводами и песнями. Женихи выходили смотреть невест. В это время матушки пекли пироги, варили меды, накрывали столы, да звали в гости всех красных девушек с округи — а на них посмотреть парни сами сбегутся. С Семина дня начинались свадебные недели.

Кроме того, в Семин день хоронили мух и тараканов. Этих насекомых считали причиной домашних неурядиц и бедности, поэтому старались от них избавиться. Из репы или моркови вырезали маленькие гробики, клали в них пойманных в избе мух и тараканов и закапывали в землю как можно дальше от дома. Считалось, что после таких «похорон» насекомые в дом уже не вернутся.

Существовало также поверье, что в Семин день черт меряет воробьев своею меркою: сколько себе взять, а сколько выпустить. Для этого все воробьи слетались к нему, и ни в лесу, ни на улице их было не видно.

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