2018-09-13T16:09:14+03:00
Общество

В Тюмени проходит обсуждение благоустройства парка Заречный

Горожан приглашают активнее высказывать свои предложения
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителей Тюмени приглашают принять участие в обустройстве парка Заречный. Многим тюменцам зона отдыха известна как место купания в крещенских купелях и празднования городского Сабантуя.

В 1995 году здесь после ремонта дороги по улице Щербакова разбили сквер с декоративными кустами и асфальтовыми дорожками. Сейчас пришло время сделать территорию более функциональной и удобной для отдыха.

Сейчас идет опрос горожан, чтобы понять, чего же хотят в сквере тюменцы. Обсуждение проходит на портале «Я решаю!». По его результатам будет сформирован список замечаний и предложений, чтобы архитекторы учли их при создании проекта.

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