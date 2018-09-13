Тюменка публично поблагодарила парня, который помог ее маме, попавшей в ДТП

13 Сент. 15:35 2018-09-13T15:35:27+03:00

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Тюменка, мама которой сегодня попала в аварию, поблагодарила молодого человека, который помог женщине после наезда автомобиля.

64-летняя женщина утром на улице Герцена в неположенном месте переходила дорогу и попала под колеса автомобиля. К счастью, она отделалась только ушибами.

- Авария произошла, когда водитель Daewoo Nexia задним ходом выезжал с парковки. Он не увидел пешехода, такак она попала в «мертвую зону», - сообщили «Комсомольской правде - Тюмень».

Дочь пострадавшей Нина Костан на одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте» написала: «Хочу сказать спасибо молодому парню, который сегодня около 9.30-10.00 помог моей маме, которую сбила машина по адресу: Герцена 101. Дай Бог тебе здоровья и еще раз спасибо за оказанную помощь!!!».

Тюменцы тоже присоединились к благодарностям тюменки и похвалили молодого человека.