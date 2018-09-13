13 Сент. 15:07 2018-09-13T15:09:36+03:00

Тюменские ученые нашли два новых вида мха на Ямале. Фото utmn.ru

Растения уникальны, так как могут жить в самых экстремальных условиях Арктики

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Тюменские ученые определили два новых вида мха для территории Ямала. Это сфагнум остроконечный и кампилидиум Соммерфельта.

Растения уникальны тем, что растут даже в экстремальных условиях обитания. Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества, а также предохранять почву от эрозии.

Ботаники собирали гербарий на территориях десяти месторождений углеводородного сырья, расположенных в трех природных подзонах. В итоге был составлен список, в который вошел 101 вид мха, сообщили в ТюмГУ. Для южной тундры мы определили 70 видов, для лесотундры – 51, для северной тайги – 46.

- Отмечены новые виды для каждой подзоны и новые местонахождения 8 видов, известных для территории округа по единичным находкам, – сообщила доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Ольга Воронова.

Полученные результаты могут служить основой долгосрочного мониторинга флоры мхов на территориях месторождений углеводородного сырья и стать составной частью для разработки комплекса природоохранных мероприятий.