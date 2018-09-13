Пропавшего в июле жителя Ишима нашли мертвым

13 Сент. 14:38 2018-09-13T15:46:50+03:00

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Пропавшего в июле жителя Ишима Алексея Пичугина нашли мертвым. Сейчас устанавливается причина смерти мужчины. Напомним, его искали с 12 июля. Вечером того дня он выехал из дома на своем зеленом автомобиле ВАЗ 2111 и больше не вернулся.

Информация о поисках мужчины размещалась в соцсетях региона. Родственники не исключали, что он поссорился с женой и в сердцах мог куда-то уехать. Его искали полиция и добровольцы.

Обнаружили ишимца в лесу Ишимского района, сообщили в пресс-службе областного управления СКР. Скелетированное тело находилось рядом с автомобилем. В настоящий момент назначены несколько экспертиз, устанавливаетя не только причина смерти мужчины, но и все обстоятельства случившегося.