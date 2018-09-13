Тюменский вахтовик, выживший при крушении вертолета, отсудил компенсацию
Триста тысяч рублей получит вахтовик из Тюмени, чудом выживший при крушении верторлета. Иск потерпевшего, накануне, 12 сентября, частично удовлетворил Ленинский районный суд города.
Мужчине удалось взыскать с ООО «Авиакомпания «Скол» в качестве компенсации морального вреда 300 тычяс рубоей. Еще 300 рублей составит возмещение судебных затрат. Однако, решением фемиды истец может обжалось в течение месяца в апелляционной инстанции Тюменского областного суда.
Напомним, в октябре 2016 года на вертолете МИ-8 тюменец с другими пассажирами-вахтовиками возвращался из командировки с Сузунского месторождения по маршруту Сузун – Уренгой. В 17.57 московского времени в 45 км северо-восточнее поселка Старый Уренгой Ненецкого АО вертолет упал и разбился.
- На суде мужчина рассказал, что его нашли и эвакуировали примерно через 6 часов после авиакатастрофы. Полтора месяца он находился на амбулаторном лечении. Из-за травм был ограничен в движении, а в бытум помогали родные, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
Мужчина также признался, что по-прежнему умеет проблемы со здоровьем. Так, его мучают сильные мигрени, длящиеся до трех часов. Из-за этого он не может работать и водить машину. До сих пор принимает таблетки от головной боли.
Потерпевший также добавил, что авиаперевозчик не пытался каким-либо образом загладить причиненный вред. Поэтому мужчина обратился в суд.