Тюменский вахтовик, выживший при крушении вертолета, отсудил компенсацию

13 Сент. 14:16 2018-09-13T14:16:27+03:00

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Триста тысяч рублей получит вахтовик из Тюмени, чудом выживший при крушении верторлета. Иск потерпевшего, накануне, 12 сентября, частично удовлетворил Ленинский районный суд города.

Мужчине удалось взыскать с ООО «Авиакомпания «Скол» в качестве компенсации морального вреда 300 тычяс рубоей. Еще 300 рублей составит возмещение судебных затрат. Однако, решением фемиды истец может обжалось в течение месяца в апелляционной инстанции Тюменского областного суда.

Напомним, в октябре 2016 года на вертолете МИ-8 тюменец с другими пассажирами-вахтовиками возвращался из командировки с Сузунского месторождения по маршруту Сузун – Уренгой. В 17.57 московского времени в 45 км северо-восточнее поселка Старый Уренгой Ненецкого АО вертолет упал и разбился.

- На суде мужчина рассказал, что его нашли и эвакуировали примерно через 6 часов после авиакатастрофы. Полтора месяца он находился на амбулаторном лечении. Из-за травм был ограничен в движении, а в бытум помогали родные, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Мужчина также признался, что по-прежнему умеет проблемы со здоровьем. Так, его мучают сильные мигрени, длящиеся до трех часов. Из-за этого он не может работать и водить машину. До сих пор принимает таблетки от головной боли.

Потерпевший также добавил, что авиаперевозчик не пытался каким-либо образом загладить причиненный вред. Поэтому мужчина обратился в суд.