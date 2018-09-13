2018-09-13T13:45:17+03:00
Происшествия

Тюменка за коррекцию судьбы заплатила более 140 тысяч рублей

Теперь мошенников ищет полиция
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменецв орудуют мошенники, которые под разными предлогами выманивают деньги у пенсионеров. Пожилым напоминают, что никому нельзя сообщать персональные данные, данные банковских карт, и не осуществляйте по их просьбе никаких банковских операций.

Так, накануне престарелаая женщина лишилась 144 тысяч рублей за коррекцию судьбы через телевидение. Женщина обратилась за услугами по объявлению. Она позвонила по телефону и неизвестный сообщил ей, что готов решить ее жизненные проблемы, но за работу сначала нужно заплатить.

Поверив мужчине, пенсионерка через банкомат перевела крупную сумму на указанный счёт. Но после перевода злоумышленник перестал выходить на связь. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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