2018-09-13T12:59:53+03:00
Авто

Воду с улицы Энергостроителей в Тюмени будут откачивать насосами

Проезжую часть планируется полностью построить к ноябрю
Маргарита КАЛИНКИНА
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Воду планируется сливать в канал за улицей Таллинской. Фото администрации ТюмениВоду планируется сливать в канал за улицей Таллинской. Фото администрации Тюмени
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У дороги по улице Энергостроителей в Тюмени установят насосы для откачки воды. Ее планируется перекачивать в канал, находящийся за улицей Таллинской. Так решен вопрос большой обводненности территории. В этом месте раньше было болото. Включать оборудование предполагается по мере накопления воды, а собирать - на ул. Путейцев.

Напомним, что участок в 900 метров соединит улицу Таллинскую и бульвар Бориса Щербины. Уже 15 октября дорожники обещают положить асфальт.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

- Частично дорогу разделят газоном. Это связано с тем, что высота домов вдоль будущей дороги различаются в диапазоне до 2,5 м. Здесь уже полностью построена ливневая канализация, ведутся работы по переустройству тепловых сетей. До начала отопительного сезона планируем закончить этот этап, - сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин. - Полностью дорога должна быть готова к началу ноября.

Помимо привычных элементов благоустройства – тротуаров, велосипедных дорожек, освещения – здесь положат тактильную плитку и установят навигацию для маломобильных групп населения.

В ближайшее время планиурется начать строительство дороги на бульваре Бориса Щербины, который соединит улицы Таллинскую и Широтную. Протяженность этого участка около 1,2 м. После этого будут продолжены работы на ул. Энергостроителей, сообщили в пресс-службе администрации города.

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