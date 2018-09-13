Экс-гендиректора Ростстальстроя оштрафовали в Тюмени за долги по зарплате

13 Сент. 12:17 2018-09-13T12:17:06+03:00

Руководитель рассчитался с работником через 8 месяцев после его увольнения

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Экс-гендиректор ООО «Ростстальстрой» оштрафован в Тюмени за невыплату зарплаты. В августе руководитель предприятия выдал окончательный расчет начальнику электроучастка, который уволился в декабре 2017 года. Сумма долга составила более 51 тысячт рублей.

Мировой судья назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре. Было учтено, что руководитель полностью возместил ущерб и совершил преступление небольшой тяжести впервые.

За 8 месяцев 2018 года в Тюменской области погашены долги по зарплате в сумме более 500 млн. рублей

Тюменские прокуроры ведут активную работу по защите прав граждан на своевременную оплату труда, ликвидацию имеющихся долгов по заработной плате, в том числе на предприятиях-банкротах.

С начала 2018 года тюменские прокуроры выявили более 3,5 тысяч нарушений закона в сфере оплаты труда. В суды было направлено 1511 исков на общую сумму свыше 60 млн. рублей.

К дисциплинарной ответственности привлечено 242 лица, к административной – 195. Возбуждено 49 уголовных дел. В результатебыла погашена задолженность на общую сумму более 500 млн. рублей.