2018-09-13T11:44:55+03:00
Происшествия

Тюменец истыкал ножом собственного дядю

От множества ран мужчина скончался на месте
Маргарита КАЛИНКИНА
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20-летний тюменец жестоко зарезал своего дядю во время домашней ссоры. Мужчины вместе выпивали спиртное и что-то не поделили. Молодой человек схватил кухонный нож и 14 раз ранил своего родственника. 39-летний мужчина скончался на месте.

Тело погибшего было найдено днем 10 сентября. По данному факту уже возбуждено уголовное дело на основании ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Племянник задержан. Уже судимый молодой человек во всем сознался и рассказал, что убил в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в следственном отделе по Калининскому округу Тюмени.

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