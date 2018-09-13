На вокзале Тюмени можно купить тур на электричке «Императорский маршрут»

13 Сент. 11:16 2018-09-13T11:24:49+03:00

Чтобы тур состоялся, нужно набрать группу от 12 человек Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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В пригородных железнодорожных кассах Тюмени теперь можно купить тур в Тобольск. В однодневное путешествие включены проезд на электричке «Императорский маршрут», гид и экскурсионный автобус по городу, билеты в музеи, обед. Первая поездка запланирована на 22 сентября.

Билеты для туристов будут продавать по субботам. Для того, чтобы тур состоялся, нужно набрать группу от 12 человек. Выезд из Тюмени в 7:06, возвращение в Тюмень в 22:15. Проект пока будет работать в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе Тюменского отделения СвЖД.

Во время путешествия туристам расскажут об истории древней «жемчужины Сибири», а также тобольском периоде жизни семьи Императора Николая II. Они побывают в музее, основанном в доме проживания царской семьи, Иоанно-Введенском монастыре, монахини которого помогали семейству в тобольской ссылке, Губернском музее, прогуляются по Тобольскому Кремлю.

Для включения в группу необходимо зарегистрироваться на сайте www.svrpk.ru в разделе «Поезд «Императорский маршрут» (подраздел «Продажа туров в Тобольск»). После подтверждения поездки и оплаты тура в пригородной кассе выдадут конверт с билетами и квитанцией на экскурсионное обслуживание. Для оформления и посадки в поезд понадобится паспорт, военный билет или свидетельство о рождении.

В однодневное путешествие включены: проезд, гид и экскурсионный автобус, билеты в музеи и обедФото: Алексей КОСЕНЧУК

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, поезд «Императорский маршрут» ходит от Тюмени до Тобольска с 7 июля. Он назван в честь одноименного туристического проекта, который охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Москву, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень и Омск.

Все вагоны оснащены кондиционерами и туалетами, а в кресла вмонтированы персональные аудиомодули и розетки. Пассажирам в пути бесплатно предлагают фильмы о туристических достопримечательностях Тобольска и Тюменской области, предусмотрен также аудиогид.