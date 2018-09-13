2018-09-13T10:39:44+03:00
Общество

Тюменцев предупреждают, шквалистый ветер в регион придет уже через несколько часов

Скорость порывов будет достигать 17-22 м/с
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев предупреждают, шквалистый ветер в регион придет уже через несколько часовТюменцев предупреждают, шквалистый ветер в регион придет уже через несколько часовФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Синоптики и сотрудники МЧС предупреждают тюменцев об сильном усилении ветра. Оно начнется уже через несколько часов. Прогнозируется, что порывы будут достигать 17-22 м/с. Напомним, еще накануне сообщалось о максимальной силе в 18 м/с.

В связи с этим, возможен рост коммунальных или дорожных происшествий. Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения рекомендовано провести мероприятия по предупреждению возможных аварий.

Гражданам рекомендуется при сильном ветре зайти в ближайшие здания. Не стоять вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков. Если стихия застала в автомобиле, то закрыть все окна и опустить антенну.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям юга Тюменской области быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей. В экстренных случаях звоните по телефону «01» и «112»!

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