«Генеральная уборка страны»: тюменцы почистят участок на улице Широтной

13 Сент. 10:02 2018-09-13T12:27:29+03:00

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Тюменцы присоединятся к «Генеральной уборке страны», которая пройдет в субботу, 15 сентября. В Тюмени от мусора будут очищены около 2 гектар на улице Широтной, там, где раньше был гаражный кооператив «Суходольный» — за магазином «Мегамарт» и домами по адресам № 112-а и 158, корпус 2. На этом месте планируется начать строительство образовательного учреждения.

Как пояснили в управе Восточного округа, три года назад, когда срок аренды участка закончился, владельцы гаражей стали съезжать и, увозя имущество, часто оставляли бытовой мусор. Сейчас территорию надо очистить от него.

За «генеральную уборку» участка проголосовали сами тюменцы, выбрав ее среди других вариантов на портале «Я решаю!» http://ir.tyumen-city.ru/. Предполагается, что в субботнике примут участие около 200 человек. Инвентарем, мешками и перчатками участников массовой экологической акции обеспечит Восточная управа.

- Стекло, пластик, металлолом и макулатуру будут сданы на переработку, остальной мусор вывезут на легальный полигон, — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Тюменской области Сергей Сахаров.