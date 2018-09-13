Общественность Тюмени просит Следственный комитет смягчить меру пресечения Александре Кутергиной

13 Сент. 09:36 2018-09-13T09:38:29+03:00

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В Тюмени собирают подписи под обращением в Следственный комитет с просьбой изменить меру пресечения топ-менеджеру ПАО «Росгосстрах» Александре Кутергиной. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Женщина в июне перенесла операцию, а 24 июля ей предъявили обвинение и взяли под стражу. Александра нуждается в лечении, но сейчас находится в СИЗО-4 и родственникам запрещены встречи с ней.

По версии следствия, топ-менеджер совершила мошенничество, обманув руководство и должностных лиц филиала Росгосстраха. Она, якобы, через счета компании похитила деньги УМВД России по Тюменской области, поступившие на счета страховой компании по контрактам ОСАГО.

Адвокат Кутергиной Евгений Гирв отмечает, что филиал «Росгосстраха» и областное УМВД претензий ни к Росгостраху, ни к Кутергиной не имеют, все услуги, предусмотренные контрактом, выполнены.

По сути, потерпевшей стороной СКР указывает областное УМВД России, при этом заявления потерпевшего нет, отмечают общественники и просят заменить арест на подписку о невыезде или домашний арест, акцентируя на «явных нестыковках в информации, используемой в качестве доказательной базы, и на несоразмерности предполагаемого деяния, якобы совершенного Александрой Кутергиной»

«Как данная ситуация вдруг стала уголовным делом, заведенным на конкретного человека (да еще в качестве обвиняемого), остается за гранью логического понимания и существующего правового поля, – отмечается в открытом обращении. – Уголовное преследование в отношении Кутергиной А. П. выглядит крайне странным либо специально сфабрикованным, не понятно, кому нужным, и просто коррупционным».

«Если местные власти не услышат нас, мы будем вынуждены обратиться с обращениями в Генеральную прокуратуру и к главе государства», - заявляют защитники Александры Кутергиной.

- Я знаю Александру Кутергину как яркого, неравнодушного к чужим проблемам человека, – прокомментировала ситуацию подписавшая воззвание депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Именно Александра одной из первых поддерживала многие волонтерские и благотворительные проекты в Тюмени. Поэтому я считаю своим долгом присоединиться к обращению общественности и поставить подпись под открытым письмом об изменении меры пресечения. Давайте поддержим женщину, которая никогда не проходила мимо проблем других людей.

- Александру Кутергину я и мои коллеги-фотографы знают, как душевного и талантливого фотохудожника, – отмечает главный редактор информационного агентства «Тюменский меридиан», член правления РОО «Союз журналистов Тюменской области» Сергей Русанов. – Сотням людей выполненные ею портреты подарили радость и вызвали добрые эмоции. Немало личного времени и труда Александра отдала реализации благотворительных проектов и всегда откликалась, чтобы помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сегодня мы должны помочь ей! Судьба сложилась таким образом, что она по основной работе в страховой компании оказалась под следствием и находится в СИЗО, что не соответствует никаким логическим и общечеловеческим понятиям о тяжести вменяемого ей экономического преступления.

После завершения сбора подписей открытое обращение будет передано в следственные и надзорные органы разного уровня, а также уполномоченным по правам людей и по защите прав предпринимателей.