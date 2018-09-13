Сбербанк провел дискуссию о том, какой должна быть система образования

13 Сент. 08:59 2018-09-13T09:06:58+03:00

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Сбербанк выступил организатором пленарной сессии Восточного экономического форума «Образование в транзитном мире: новые приоритеты», модерировал дискуссию Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

На сессии выступили Марина Боровская, заместитель министра науки и высшего образования РФ; Валерия Заболотная, директор АНО «Школа 21»; Иван Коломоец, генеральный директор, сооснователь портала «Учи.ру»; Петр Положевец, главный редактор независимого педагогического издания «Учительская газета»; Эльвира Шамонова, генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования».

В начале сессии модератор задал вопрос аудитории: «Считаете ли вы, что вы получили хорошее образование?» Положительные ответы были получены от 53,6 % проголосовавших, однако 46,4 % ответили «нет».

Герман Греф также попросил спикеров и собравшихся в зале определить, кто в системе образования является клиентом. Среди ответов на этот вопрос были понятия «ребенок», «родители», «государство», «человек», «работодатели».

Валерия Заболотная, директор АНО «Школа 21»:

«Как мама троих детей, я, конечно же, клиент системы образования. Мои дети — тоже клиенты. Государство заинтересовано в образованных людях, государство — клиент. Работодатели, которые недовольны кадрами, не готовыми выполнять поставленные перед ними задачи, — тоже клиент. Таким образом, у системы образования есть четыре клиента: родитель, ребенок, государство, работодатель».

В ходе дискуссии также выяснилось, что многие ее участники считают понятие «клиент» не приложимым к системе образования в принципе, поскольку в российском традиционном понимании образование не сводится к получению знаний, но считается процессом формирования личности в целом.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Если мы разложим роли и поймем, в чем интересы каждой из сторон, я думаю, нам будет значительно легче реализовывать стратегию развития образования. Если превалируют интересы кого-либо из субъектов этой системы, то в ней возникают перекосы. Так, вся система образования предыдущего столетия была построена в интересах государства, ее заказчика. Но в этом случае не учитываются интересы ребенка. И, даже если стандарты образования определяют родители, такая система неэффективна. Проблема существующей системы образования в том, что мы не можем совместить интересы государства, родителей, работодателей и детей. Роль работодателя должна быть тоже определена, потому что все студенты мечтают устроиться на работу или создать собственный стартап, стать самозанятыми».

Модератор попросил участников дискуссии назвать основные недостатки существующей системы образования. По мнению большинства спикеров, у российской и мировой образовательных систем немало недостатков, однако основным из них является непонимание того, какой она должна быть в идеале.

Петр Положевец, главный редактор независимого педагогического издания «Учительская газета»:

«Важная проблема — измерители качества нашего образования. Сейчас говорят, что российское образование должно войти в десятку образовательных систем мира, но до сих пор не определили для себя, что же такое лучшая образовательная система мира. Измерить навыки и компетенции гораздо сложнее, чем знания».

Эльвира Шамонова, генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования»:

«Школам нужна независимая от педагогов система оценивания знаний детей. На мой взгляд, не может тот же педагог, который учит, тут же ставить оценку ребенку. Кроме того, нужно шире внедрять в школах методику проектной деятельности и получения знаний из разных источников информации».

Иван Коломоец, генеральный директор, сооснователь портала «Учи.ру»:

«В нашей системе образования отсутствуют индивидуальные траектории. Мы видим, что по стране скорость усвоения учениками одной и той же темы отличается в 60 раз. При этом в пять раз может отличаться скорость в одном классе и даже у сидящих за одной партой. Таким образом, необходим индивидуальный подход. Использование онлайн-платформ позволяет максимально индивидуализировать работу с учеником».

Уменьшение затрат времени на общеобразовательные предметы помогает развивать у учеников дополнительные навыки.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В конце прошлого века начала появляться помогающая модель образования. Мы ушли от клонирующей модели образования, когда система образования делала клонов массового производства. Нам важно определить индивидуальные способности ребенка и помочь их развивать. Как только мы научились помогать детям развиваться в их индивидуальной траектории, резко увеличилась скорость развития общества в целом. Потому что, как сказал Эйнштейн, "если оценивать рыбу по той скорости, с которой она влезает на дерево, то она всю жизнь проживет дурой". Если вам нужен сборщик орехов, то лучше всего для этого использовать белку».

Участников сессии попросили выбрать варианты ответа на вопрос: «В чем вы видите свою миссию как родителя в отношении образования ваших детей?» Мнения разделились. Относительное большинство участников голосования (36,8 %) выбрало вариант «Готов пренебречь формальной системой образования в пользу самостоятельного выбора ребенка». Однако немало респондентов (36,2 %) выбрали «Дать лучшее формальное образование, включая поступление в вуз». И почти треть участников опроса (27,1 %) проголосовали за вариант «Основным для меня является состояние гармонии и счастья моего ребенка».

Марина Боровская, заместитель министра науки и высшего образования РФ:

«Мы платим за образование, но имеем в виду получение диплома. Это ложный стимул. Если диплом получили, а знаний нет, то в этом случае покупка состоялась, но не была востребована. Умение учиться и выстраивать самостоятельную систему обучения — важнее всего. Человек должен быть ориентирован на то, чтобы обновлять свои знания».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы, как родители, пытаемся переложить всю ответственность на школу. Две трети выпускников вузов принимают решение поменять профессию. И потом являются несчастными всю оставшуюся жизнь. Кто в этом виноват? Ну, конечно, мы — как родители. Потому что не научили ребенка самостоятельно принимать решения и потом нести ответственность за их последствия. Наверное, нам стоило бы принять некую программу подготовки родителей. У нас нет смелости показать детям, что мы не имеем ответов на все вопросы, мы боимся изучить вместе с ними какой-то вопрос, показать им неоднозначность ответов. Дети систему образования поменять не могут, они могут только протестовать против нее, что и делают».