2018-09-13T08:33:53+03:00
Общество

«Доктор с вами»: 15 сентября поликлиники Тюмени будут принимать женщин без записи

Горожанок приглашают на профилактическое обследование
Маргарита КАЛИНКИНА
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«Доктор с вами»: 15 сентября поликлиники Тюмени будут принимать женщин без записи«Доктор с вами»: 15 сентября поликлиники Тюмени будут принимать женщин без записиФото: Ольга Крыльцова
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Женскому здоровью посвятят тюменские врачи профилактическую акцию «Доктор с вами» 15 сентября. В ближайшую субботу с 9 до 15 часов во всех поликлиниках города, а также во взрослой поликлинике ОКБ № 2 специалисты кабинета раннего выявления заболеваний ждут женщин на осмотр и консультацию.

Всем обратившимся будет проведено обследование на микрофлору, цитологическое исследование на раннее выявление онкологических заболеваний. Также по показаниям будет выполнена кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Женщин проконсультирует врач акушер-гинеколог и при необходимости назначит дополнительное обследование.

В городском департаменте здравоохранения подчеркнули, что для участия не нужна предварительная запись.

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