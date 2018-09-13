Исторический фильм «Тобол» представили на международном форуме по туризму в Москве

13 Сент. 08:23 2018-09-13T08:53:47+03:00

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Исторический фильм «Тобол» представили в Москве на международном форуме-выставке по туризму «Отдых – 2018». По мнению экспертов, фильм - яркий пример, как с помощью кинематографа можно развивать региональный туризм. Через кино пробуждается интерес к истории и местам, где разворачивались знаковые события, повлиявшие на развитие страны и проходили съемки.

- Съемочная площадка «Посад сибирских старожилов» в Тобольске сегодня является музеем под открытым небом. Посад создан по чертежам сибирского города, каким его строили несколько веков назад. Здесь оживает история, а интерактивный формат – это как раз то, что интересно современным туристам, - отметил на презентации фильма директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Саму картину первыми увидят жители Тюменской области. Ее покажут в Тюмени 1 декабря. Выход в широкий прокат в России запланирован на 6 декабря, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Историческая драма режиссера Игоря Зайцева расскажет зрителям о молодом офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине, который по заданию царя отправляется в Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Главные роли в картине исполнили Илья Маланин, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Назаров.