2018-09-13T08:53:47+03:00
Общество

Исторический фильм «Тобол» представили на международном форуме по туризму в Москве

Картина стала примером, как с помощью кинематографа привлекать путешественников
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Исторический фильм «Тобол» представили на международном форуме по туризму в Москве. Фото группы Тобол. Художественный фильм vk.comИсторический фильм «Тобол» представили на международном форуме по туризму в Москве. Фото группы Тобол. Художественный фильм vk.com
Изменить размер текста:

Исторический фильм «Тобол» представили в Москве на международном форуме-выставке по туризму «Отдых – 2018». По мнению экспертов, фильм - яркий пример, как с помощью кинематографа можно развивать региональный туризм. Через кино пробуждается интерес к истории и местам, где разворачивались знаковые события, повлиявшие на развитие страны и проходили съемки.

- Съемочная площадка «Посад сибирских старожилов» в Тобольске сегодня является музеем под открытым небом. Посад создан по чертежам сибирского города, каким его строили несколько веков назад. Здесь оживает история, а интерактивный формат – это как раз то, что интересно современным туристам, - отметил на презентации фильма директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Саму картину первыми увидят жители Тюменской области. Ее покажут в Тюмени 1 декабря. Выход в широкий прокат в России запланирован на 6 декабря, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Историческая драма режиссера Игоря Зайцева расскажет зрителям о молодом офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине, который по заданию царя отправляется в Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Главные роли в картине исполнили Илья Маланин, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Назаров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора