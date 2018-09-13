2018-09-13T07:06:51+03:00
Общество

Тюменцы выиграли серебро на чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?»

За победу боролись 38 команд из девяти стран
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы привезли серебряные медали чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?» среди любителей. Соревнования проходили на Кипре.

За победу боролись 38 команд из России, Швеции, Кипра, Мальты, Ирландии, Израиля, Белоруссии, Литвы и Украины. Вел игру магистр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», Максим Поташев.

Несмотря на любительский статус чемпионата, в игре участвовало множество профессиональных игроков, сообщили в областном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Победитель получил право на участие в чемпионате мира среди профессионалов, который пройдет с 2 по 4 ноября в Ереване.

- Благодаря чемпионату мы приобрели опыт игры с командами самого высокого уровня. В качестве приза получили право на участие в отборочных играх в элитарный клуб, - рассказал капитан команды Вадим Тюшкевич.

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