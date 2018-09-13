Луиза Носкова отказалась от кресла депутата Тюменской гордумы

13 Сент. 06:03 2018-09-13T06:36:42+03:00

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Избранная 9 сентября депутат гордумы Тюмени Луиза Носкова отказалась от мандата. Спортсменка пояснила, что депутатская работа требует много времени и это не позволит ей активно заниматься в олимпийском комитете России.

- В связи с накалившейся международной обстановкой вокруг российского спорта - биатлона в частности - федеральные коллеги ждут от меня активного участия в мероприятиях российского и международного уровня, а это значит, что я часто буду уезжать в длительные командировки и не смогу выполнять свои депутатские обязанности на 100%. А я человек ответственный, - отметила директор Областной спортшколы олимпийского резерва.

Луиза Николаевна поблагодарила тюменцев, которые отдали свои голоса за ее кандидатуру и пообещала, что продолжит работать в партийных проектах, поддерживающих спорт, передает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Напомним, что Носкова на выборах представляла партию «Единая Россия». По итогам голосования фракция этой партии займет более 72% мест в новом созыве Тюменской городской думы.