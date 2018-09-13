В Тюмени закрывают часть дороги на улице Ямской

13 Сент. 05:02 2018-09-13T16:01:30+03:00

В Тюмени закрывают для транспорта участок улицы Ямской Фото: Ольга Крыльцова

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Движение транспорта временно будет перекрыто на улице Ямской в Тюмени. Сегодня, 13 сентября, с 10.00 закроют участок в районе дома № 102. Проехать здесь нельзя будет до 6.00 17 сентября.

Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения введены в связи с плановым выполнением работ по реконструкции участка тепломагистрали.

Схема участка, где перекрыта дорога на улице Ямской в Тюмени

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки. В качестве путей объезда предлагается использовать улицу Пролетарскую, улицу Полевую, улицу Клары Цеткин и улицу Луначарского.

Автомобилистов просят также заранее планировать маршрут движения.