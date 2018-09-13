В Тюмени закрывают часть дороги на улице Ямской
Движение транспорта временно будет перекрыто на улице Ямской в Тюмени. Сегодня, 13 сентября, с 10.00 закроют участок в районе дома № 102. Проехать здесь нельзя будет до 6.00 17 сентября.
Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения введены в связи с плановым выполнением работ по реконструкции участка тепломагистрали.
Схема участка, где перекрыта дорога на улице Ямской в Тюмени
Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки. В качестве путей объезда предлагается использовать улицу Пролетарскую, улицу Полевую, улицу Клары Цеткин и улицу Луначарского.
Автомобилистов просят также заранее планировать маршрут движения.