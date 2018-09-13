Погода 13 сентября в Тюмени: тепло, но очень ветрено

13 Сент. 04:03 2018-09-13T04:03:06+03:00

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Четверг, 13 сентября в Тюменской области будет ветреным. Юго-западный и западный ветер будет достигать 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +15 +20 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день обещает быть пасмурным, пройдет дождик. Ветер усилится до 8-14 м/с, а к ночи - до 18 м/с. Термометры покажут +19 градусов.

В Тобольске облачно, но сухо и +15. В Ишиме солнечно, а воздух прогреется до +18.

13 сентября весь мир чествует людей, которым вручается так называемая Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) – пародия на престижную международную награду, присуждаемую выдающимся ученым.

Шнобелевская премия – ее называют еще Игнобелевской (английское слово ignoble переводится как «постыдный», «позорный») и Антинобелевской – учреждена в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований».

Ежегодно обладателями этой премии становятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься».

Первые церемонии вручения проходили в Массачусетском технологическом институте, позднее действо переместилось в Гарвард. Вручение Шнобелевской премии уже обросло своими забавными традициями. Так, награду «шнобелевским» лауреатам вручают их «нобелевские» коллеги, надевающие по этому случаю бутафорские очки, накладные носы и фески (красные шерстяные колпаки с шелковой витой кистью).

В числе тех, кому присуждалась Шнобелевская премия, есть и граждане России. В 1992 году Юрий Стручков, член-корреспондент РАН, удостоился этой премии в области литературы – за то, что в период с 1981 по 1990 опубликовал 948 научных работ, то есть в среднем по одной статье каждые четыре дня. В 2002 году Шнобелевскую премию в области экономики разделил с несколькими другими компаниями Газпром – за применение математической концепции мнимых чисел в сфере бизнеса. А за два года до этого, в 2000 году, вместе с сэром Майклом Берри из Бристольского университета премию получил уроженец СССР Андрей Гейм – за левитирующую лягушку. Кстати, Гейм позже реабилитировал себя: в 2010 году он вместе со своим коллегой Константином Новоселовым получил уже Нобелевскую премию в области физики – за получение нового материала графена. Таким образом, он стал первым в истории человеком, удостоенным обеих премий