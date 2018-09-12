На Тюмень снова идет непогода: сильный ветер и дождь

12 Сент. 16:45 2018-09-12T16:49:44+03:00

Порывы ветра могут достигать до 18 м/с Фото: Кира Санникова

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На Тюмень снова идет непогода. Завтра, 13 сентября и в пятницу синоптики прогнозируют сильный ветер.

По данным Тюменского гидрометцентра 13 сентября ночь пройдет без осадков. Днем возможен небольшой дождь. В течение дня ожидается западный и юго-западный ветер, ночью 3-8 м/с, днем до 7-12 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с. Ожидаемая температура ночью +5+7 градусов, днем - +18+20 градусов.

14 сентября ночью ожидается дождь. Днем также синоптики прогнозируют небольшой дождь. В течения дня ветер западный, северо-западный, 8 – 13 м/с. Усиления ветра ожидается днем. Порывы могут достигать до 18 м/с. Температура ночью составит +10-+12 градусов. Днем воздух прогреется до +18-+20 градусов.