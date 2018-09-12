2018-09-12T16:49:44+03:00
Общество

На Тюмень снова идет непогода: сильный ветер и дождь

Неблагоприятные метеорологические явления стоит ожидать 13-14 сентября
Марина Васильева
Поделиться:
Порывы ветра могут достигать до 18 м/сПорывы ветра могут достигать до 18 м/сФото: Кира Санникова
Изменить размер текста:

На Тюмень снова идет непогода. Завтра, 13 сентября и в пятницу синоптики прогнозируют сильный ветер.

По данным Тюменского гидрометцентра 13 сентября ночь пройдет без осадков. Днем возможен небольшой дождь. В течение дня ожидается западный и юго-западный ветер, ночью 3-8 м/с, днем до 7-12 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с. Ожидаемая температура ночью +5+7 градусов, днем - +18+20 градусов.

14 сентября ночью ожидается дождь. Днем также синоптики прогнозируют небольшой дождь. В течения дня ветер западный, северо-западный, 8 – 13 м/с. Усиления ветра ожидается днем. Порывы могут достигать до 18 м/с. Температура ночью составит +10-+12 градусов. Днем воздух прогреется до +18-+20 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора