В Тюмени стартовал проект «Диамобиль»

12 Сент. 16:02 2018-09-12T16:30:45+03:00

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Сегодня, в Тюмени к стартовал проект «Диамобиль». Он проводится при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России и компании Ново Нордис. Проект проводится в рамках реализации клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом в регионах Российской Федерации с использованием мобильного лечебно-диагностического модуля «Диабет-центр».

Сегодня в областном центре прошел «круглый стол», посвященный экспедиции «Диамобиля» в регион, на котором ведущие российские специалисты-эндокринологи и организаторы здравоохранения Тюменской области обсудили актуальные проблемы сахарного диабета, обозначили основные направления совершенствования диабетологической помощи в регионе и отметили роль своевременного выявления осложнений диабета.

Сахарный диабет является социально значимым заболеванием и характеризуется высоким процентом нарушения трудоспособности у лиц молодого возраста, а также инвалидности и смертности в других возрастных группах. Продолжительность жизни больных сахарным диабетом и их трудоспособность зависят от наличия и степени выраженности клинических проявлений серьезных сосудистых осложнений заболевания.

На начало 2018 года зарегистрировано 50319 человек, больных сахарным диабетом. Фото Янины Весниной

- Очень важно, что специалисты головного учреждения нашей страны в области эндокринологии уже второй раз приезжают в Тюменскую область, чтобы провести комплексное обследование наших жителей. Такое длительное специализированное сопровождение пациентов с сахарным диабетом позволяет применить все современные методики поддержки пациентов для улучшения качества жизни. Кроме того, мы преследуем научные и аналитические цели по контролю динамики заболеваемости. Наш регистр больных сахарным диабетом входит в Федеральный регистр, и повторный приезд ведущих эндокринологов страны позволит проследить динамику ведения тюменских пациентов, живущих с сахарным диабетом, - отметила в своем приветственном слове директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

После «круглого стола» состоялся пресс-подход ведущих специалистов НМИЦ эндокринологии, их коллег из Тюменской области, а также организаторов здравоохранения региона к журналистам около «Диамобиля».

- Я уже не в первый раз приезжаю в Тюмень, и каждый раз убеждаюсь, на каком высоком уровне здесь организована эндокринологическая помощь больным. Тюменская область входит в первую пятерку регионов страны по оказанию медицинской помощи людям с диабетом. В настоящее время тюменские пациенты, в первую очередь из высокой группы риска, получают самые лучшие препараты, которые существуют в мире в области лечения сахарного диабета, новейшие аналоги инсулинов - инсулины короткого, длительного и сверхдлительного действия, - отметила директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Марина Шестакова.

Проект «Диамобиль» был организован 20 лет назад по инициативе главного эндокринолога страны, академика Ивана Дедова и при поддержке компании Ново Нордиск. Диамобильный комплекс представляет собой «лабораторию на колесах», он может приезжать даже в отдаленные, труднодоступные регионы и на месте проводить диагностику и оказывать медицинскую помощь больным сахарным диабетом. Первый раз в Тюмень «Диамобиль» приехал 14 лет назад. И сейчас мы должны оценить распространенность осложнений, уровень компенсации сахарного диабета в динамике по сравнению с 2004 годом».

Данные, полученные в результате экспедиций мобильного диабет-центра, составляют основу Федерального регистра больных сахарным диабетом, который играет большую роль в совершенствовании диабетологической службы страны.

Экспедиции «Диамобиля» проходят поддержке компании Ново Нордиск - лидера по производству препаратов для лечения сахарного диабета. Фото Янины Весниной

- Федеральный регистр, являющийся масштабной информационно-аналитической системой, позволяет анализировать динамику ключевых эпидемиологических показателей в регионах, способствует принятию эффективных организационно-управленческих решений по развитию и повышению качества диабетологической помощи в Российской Федерации. Ведение регистра позволяет нам оценить состояние здоровья пациента, качество компенсации диабета, наличие осложнений, потребность и структуру лекарственной терапии, то есть определить ключевые позиции, необходимые для дальнейшего прогноза болезни и, соответственно, его улучшения, в том числе и за счет персонализированного выбора терапии в зависимости от клинического статуса пациента, – рассказала заведующая отделением эпидемиологии и регистра сахарного диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Ольга Викулова.

В Тюменской области с 2000 года ведется региональный регистр больных сахарным диабетом, в котором на начало 2018 года зарегистрировано 50319 человек. Экспедиция «Диамобиля» с 10 по 21 сентября 2018 года даст возможность пациентам с сахарным диабетом в Тюменской области в течение одного дня пройти обследование, позволяющее оценить состояние всех органов-«мишеней» при сахарном диабете, возможные риски развития осложнений и их прогрессирования, а также получить высококвалифицированную медицинскую помощь от ведущих специалистов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, рекомендации по питанию, самоконтролю и коррекции терапии. Всего планируется обследовать когорту пациентов с сахарным диабетом численностью более 300 человек, которые будут направлены в модуль по заранее составленным спискам и подготовлены к обследованию согласно рекомендациям эндокринологов. Группы пациентов сформированы методом случайной выборки из списков пациентов, состоящих на учете, в том числе большая часть пациентов приглашены из числа обследованных в модуле «Диабет-центр» в 2004 году.

Для системы здравоохранения Тюменской области, как и для всей России, борьба с сахарным диабетом является одной из приоритетных задач. Ежегодно в Тюменской области проводится масштабная профилактическая акция «Победим диабет». Флешмобы, скрининги, консультации, «круглые столы» и тематические встречи проходят в целях формирования ответственного отношения к собственному здоровью, информирования о симптомах и факторах риска развития сахарного диабета. Тюменцы учатся готовить правильную пищу на мастер-классах, чтобы не вызывать резкие скачки «сахара» в крови, проходят обследования, посещают школы здоровья по различным тематикам. Помимо профилактической работы, направленной как на предупреждение развития сахарного диабета, так и на снижение рисков возникновения его осложнений, внедряются современные алгоритмы и технологии лечения этого заболевания.

Участники встречи отметили высокий уровень организации эндокринологической помощи больным в Тюмени. Фото Янины Весниной

- В 2017 году снизилось количество пациентов впервые признанных инвалидами при сахарном диабете обоих типов на 51%. Также ниже стал и показатель смертности, увеличилась средняя продолжительность жизни, в том числе продолжительность жизни от начала заболевания. В прошлом году внедрена новая форма работы по обучению пациентов с диабетом с целью профилактики позднего сосудистого синдрома «Сахарный диабет и ноги», и мы тоже видим, что уменьшается количество ампутаций, что, естественно, влияет на качество жизни наших жителей, ведь диабет – это меньше всего болезнь, которую надо лечить, это образ жизни», - отметила положительные тенденции заместитель директора Департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Экспедиции «Диамобиля» реализуются в России при поддержке компании Ново Нордиск – мирового лидера в области разработки и производства препаратов для лечения сахарного диабета. Компания считает своим долгом способствовать улучшению помощи больным сахарным диабетом, совершенствовать методы диагностики этого серьезного социально значимого заболевания, помогать в решении этих задач национальным системам здравоохранения.

- Компания Ново Нордиск на протяжении 95 лет помогает пациентам с сахарным диабетом во всем мире улучшить качество и продолжительность жизни, предотвратить развитие серьезных осложнений. В настоящее время компания обладает полным портфелем современных качественных и доступных инсулинов, в том числе и четвертого поколения, которые позволяют значительно снизить риск развития поздних осложнений диабета, а также избежать гипогликемии – серьезной угрозы для здоровья, -отметила директор отдела клинических исследований, регистрации продукции и медицинских программ компании Ново Нордиск Наталья Бабкова.

Эндокринологи из Москвы и Тюменской области договорились продолжить сотрудничество в борьбе с сахарным диабетом. Фото Янины Весниной

По ее словам, в России на протяжении 25 лет компания активно поддерживает планы государства, направленные на повышение качества жизни пациентов с диабетом. В 2010 году компания начала строительство высокотехнологичного завода по производству современных инсулинов в Калужской области.

- Сейчас мы продолжаем углубление локализации и расширение производства. Компания Ново Нордиск на протяжении многих лет проводит большую образовательную программу для медицинских специалистов, активно и плодотворно сотрудничает с НМИЦ эндокринологии, в том числе и в рамках реализации клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом в регионах РФ с использованием мобильного лечебно-диагностического модуля «Диабет-центр». Мы проводили совместную экспедицию «Диамобиля» в Тюменскую область в 2004 году, и сейчас мы очень рады наблюдать позитивную динамику в лечении сахарного диабета в этом регионе, - подчеркнула Наталья Бабкова.